AXA Italia diventa partner di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti”, su Sky Uno, offrendo al vincitore una polizza AXA gratis per 1 anno.

Il Gruppo AXA Italia annuncia la partnership con la trasmissione “Alessandro Borghese 4 Ristoranti” su Sky, il noto programma televisivo in cui quattro ristoratori si sfidano per vincere un contributo economico da investire nella propria attività.

Con l’approdo di AXA Italia il bottino si arricchisce ulteriormente: il primo classificato vincerà infatti anche

una copertura assicurativa profilata in base alle dimensioni della propria società, che gli consentirà di

proseguire nella propria avventura imprenditoriale, con la giusta protezione e serenità.



Il Gruppo AXA Italia, leader assicurativo mondiale, vanta infatti una expertise assoluta nel settore delle coperture corporate e PMI e vuole porsi non come un semplice liquidatore di sinistri, ma come un partner dei propri clienti. Per questo ha creato insieme a loro una polizza specifica per i ristoratori, che li protegge contro rischi specifici della loro professione, come il deterioramento degli alimenti, reazioni allergiche o intossicazioni alimentari dei clienti, tagli e ustioni della brigata.



Anche gli episodi inediti di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti”, in onda ogni martedì in prima serata su

Sky Uno e sempre disponibile on demand, visibili in mobilità su Sky Go e in streaming su NOW TV,

racconteranno le diverse interpretazioni della cucina tradizionale italiana. Sarà, quindi, occasione per

celebrare il gusto italiano, ma anche il coraggio di chi investe anima, cuore e risparmi nel settore della

ristorazione.



Ed è questa la ragione per cui AXA Italia ha deciso di affiancare il programma, ovvero la sintonia con i valori e la promessa del brand AXA, che può essere riassunta nell’incoraggiamento a credere nel proprio talento per realizzare i propri sogni, in linea con lo spirito imprenditoriale della compagnia

Letizia D’Abbondanza, Direttore Customer del Gruppo AXA Italia, ha dichiarato: “AXA Italia rinnova, con questa iniziativa, il proprio impegno in linea con la brand promise, “Know You Can”, proseguendo l’obiettivo di diventare un vero partner dei propri clienti incoraggiandoli a realizzare le proprie ambizioni, dando forza alla convinzione che una vita più in linea con le proprie aspettative è possibile, anche grazie a soluzioni e servizi pensati con loro e per loro. Perché comprendere la specificità di ogni business è importante per fornire le soluzioni giuste.”