Azimut: "Aletti Gestielle non ci interessa"

Azimut Holding conferma in una nota di "aver guardato il dossier di Aletti Gestielle Sgr, come sempre di fronte ad un'opportunita'", come anticipato dal Messaggero, e precisa che "alle condizioni attuali non e' di interesse della societa'". Il quotidiano romano ha scritto che Azimut si e' fatta avanti di nuovo su Aletti Gestielle controllata dal Banco Bpm che sta negoziando con Anima-Poste la nascita del terzo polo del risparmio gestito aperto a Cdp. Oltre a queste due proposte, scrive il quotidiano, Giuseppe Castagna avrebbe ricevuto un'offerta anche da un fondo estero.