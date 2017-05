Azimut, raccolta netta aprile positiva per 278 milioni

Raccolta positiva di 278 milioni di euro ad aprile per Azimut che porta i flussi complessivi in ingresso da inizio anno a 2,5 miliardi. Il totale delle masse gestite dal gruppo, si legge in una nota, sale cosi' a 46,7 miliardi, di cui 37,9 mld nel risparmio gestito.

"Dopo un trimestre in cui la raccolta ha conosciuto picchi eccezionali raggiungendo i 2,2 miliardi di euro complessivi, anche aprile presenta un ritmo di crescita robusto", ha commentato l'amministratore delegato, Sergio Albarelli. "Il dato del mese, pur risentendo di alcuni disinvestimenti da parte di clientela istituzionale e nonostante le diverse festivita', dimostra in particolare la capacita' del gruppo di concentrarsi sulla raccolta gestita a conferma della qualita' delle soluzioni proposte".