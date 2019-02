Balle americane. Trump ne spara circa 11 al giorno

Balle americane. Al Washington Post basta semplicemente che Trump ripeta una stessa affermazione per dire che ne ha detta un'altra, e contarla frase per frase anche all'interno di uno stesso discorso. Ciò figura all'interno della rubrica verifica-balle Fact-checker creata dal Washington Post 10 anni fa, alla cui unità di misura hanno dato nome Pinocchio.

Nel caso di Trump si tratta in genere di affermazioni iperboliche riferite agli effetti delle proprie azioni e decisioni, un comportamento tipico dei politici, un comportamento smargiasso piuttosto tipico di New York, e un parlare sicuramente tipico di Trump, il cui mestiere iniziale, come quello di Silvio Berlusconi, era quello di immobiliarista molto abile nelle vendite. Ecco le top cinque sparate, riporta Italia Oggi, seguite dal ragionamento esposto dal Wp per considerarle false o fuorvianti.

"Ho già cominciato a costruire il muro". Il Wp fa notare che gli stanziamenti fatti finora dal Congresso sono stati per nuove recinzioni di metallo, non per un muro. Di questo tipo di affermazioni trumpiane in tema di immigrazione sono 1.100 dei suddetti 8.718. Ancora: "Oggi abbiamo la migliore situazione economica della storia". Il Wp ammette al riguardo che "l'economia va bene" però obietta che non è superiore a quella degli ultimi anni Novanta "o della crescita vertiginosa in parti degli anni 40, 60 e 80". Questo tipo di affermazioni contribuiscono alla somma in numero di 800.