Banca 5: oltre 100mila operazioni di prelievo nelle tabaccherie convenzionate da parte di clienti Intesa Sanpaolo

Sono state oltre 100mila le operazioni di prelievo contanti presso le tabaccherie convenzionate Banca 5 nei primi tre mesi dall’attivazione del servizio grazie al quale i clienti Intesa Sanpaolo - in possesso di carte di debito del circuito Maestro, MasterCard, Visa o Visa Electron - possono prelevare denaro contante, fino a 150 euro giornalieri. Un totale di oltre 10 milioni di Euro prelevati, con una media pari a poco più di 90 Euro a operazione. Le operazioni di prelievo contante possono essere effettuate su oltre 15.000 tabaccherie convenzionate il cui elenco è disponibile su App e sito web Banca 5. Per effettuare il prelievo, oltre all’abituale utilizzo della carta di debito e del PIN, all’intestatario della carta è richiesto di esibire la tessera sanitaria nazionale per consentire la lettura elettronica del codice fiscale. Le operazioni di prelievo saranno gratuite fino al 31 dicembre 2019.

L’attivazione di questo servizio, in linea con quanto definito nel Piano industriale della capogruppo Intesa Sanpaolo, consente ai clienti del Gruppo di effettuare prelievi di contanti in un numero importante di esercizi aperti in orari prolungati e, soprattutto, di offrire servizi semplici ma socialmente utili ed importanti per le necessità quotidiane della popolazione, anche in comuni spesso piccoli e meno serviti. Banca 5 è la banca di prossimità del Gruppo Intesa Sanpaolo, focalizzata sull’ instant banking, che offre servizi di incasso-pagamento, strumenti transazionali e prodotti bancari semplici per i cittadini, attraverso un’esperienza d’uso unica che coniuga i punti fisici (tabaccherie convenzionate) con le piattaforme digitali della Banca.