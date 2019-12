Banca Base, arresti per il crack. In manette l'ex presidente e il dg

Due persone e tra queste l'ex presidente della banca, sono state arrestate e ammesse ai domiciliari, per il fallimento, in concorso con altre 18 persone, della banca sviluppo economico di Catania (Banca Base) dichiarato dal tribunale civile di Catania nel mese di dicembre del 2018 (confermato in appello nell'aprile 2019).



Ipotizzate dai finanzieri del comando provinciale della Guardia di finanza di Catania e del nucleo speciale di polizia valutaria reati che vanno dalla bancarotta fraudolenta, al falso in prospetto, all'ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza e all'aggiotaggio.



L'operazione delle Fiamme Gialle, denominata "Fake Bank", ha consentito di documentare gli illeciti della governance della "fallita" banca etnea consistenti in operazioni finanziarie ai danni del patrimonio societario in violazione dei vincoli imposti dall'autorita' di vigilanza.

Dopo il fallimento banca Base fu assorbita dalla banca agricola popolare di popolare di Ragusa. Sono stati sottoposti agli arresti domiciliari l'ex presidente del cda e il direttore generale di Banca Base, Piero Bottino, di 63 anni, e Gaetano Sannolo, di 47.