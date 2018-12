Banca Carige: Fabio Massimo Genovese nuovo direttore finanziario

Il gruppo Banca Carige ha nominato Fabio Massimo Genovese come direttore finanziario. Il nuovo manager entrera' in Banca Carige il prossimo mese di gennaio. Genovese subentra al direttore uscente Andrea Soro, che ha deciso di perseguire nuove opportunita' professionali, a cui, afferma una nota, Banca Carige rivolge gli auguri per i futuri incarichi. Managing Director della seconda banca d'investimento cinese, la Haitong Bank London, con l'incarico di Responsabile globale per le relazioni con le Istituzioni Finanziarie, Fabio Massimo Genovese approda in Carige forte di un'esperienza trentennale nell'Investment Banking con focus sui clienti finanziari (banche, assicurazioni e societa' di asset management). Il suo percorso si e' sviluppato ricoprendo ruoli di crescente responsabilita' in istituzioni di primaria rilevanza internazionale, quali JP Morgan, Ubs Lehman, Nomura, Haitong Securities, dove si e' occupato di tutte le tematiche legate alle operazioni di finanza straordinaria: collocamenti di titoli di debito, cartolarizzazioni, M&A, operazioni di funding e relazioni con investitori internazionali. Dal 2012 al 2015 e' stato nel cda di Banca Generali.

Carige: da Bce ok aumento capitale

Banca Carige comunica di aver ricevuto oggi l'autorizzazione della Banca Centrale Europea alla realizzazione della manovra complessiva di rafforzamento patrimoniale del Gruppo approvata dal Consiglio di Amministrazione il 12 novembre scorso. La manovra si articola su due elementi essenziali: l'emissione di un prestito subordinato Tier2 effettuata il 30 novembre u.s. (sottoscritta per 320 milioni dallo Schema Volontario di Intervento del FITD e dal Banco di Desio e della Brianza), e un Aumento di Capitale in opzione per massimi 400 milioni sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci che si terra' domani 22 dicembre. BCE ha analizzato anche il Capital Conservation Plan inviato dalla Banca il 30 novembre u.s. e ha notificato una bozza di decisione che prevede l'estensione al 31 dicembre 2019 del termine entro il quale la Banca dovra' conseguire in "modo sostenibile" l'osservanza dei requisiti patrimoniali sottolineando che l'attuazione integrale e puntuale della manovra di rafforzamento patrimoniale e della cessione di asset non core e crediti deteriorati nonche' l'impegno concreto verso un'aggregazione aziendale, rappresentano condizioni necessarie per assicurare un sostenibile rispetto dei requisiti patrimoniali. Il documento e' stato approfondito ieri in CdA e la Banca potra' eventualmente presentare le proprie osservazioni. (AGI) ge4/chc