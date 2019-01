Banca Carige, Giorgetti: "Nazionalizzare è possibilità concreta"

Il sottosegretario alla presidenza, Giancarlo Giorgetti, risponde affermativamente a chi gli chiede se la nazionalizzazione di Carige sia "una possibilita' concreta". "Lo vedremo esattamente tra due, tre, quattro, cinque settimane. Nel decreto legge - continua Giorgetti parlando della nazionalizzazione di Carige - nella seconda parte, c'e' scritto che la ricapitalizzazione precauzionale passa attraverso altri organismi, Banca Centrale Europea e Commissione Europea. Quindi non dipende solo da noi".

Messaggio analogo dal vice presidente del consiglio Luigi Di Maio: "Quel che posso dire - ha spiegato all'Adnkronos - è che crediamo nella nazionalizzazione, l'unico intervento che si può fare, l'unica strada percorribile per il M5S. Il popolo sovrano si riappropria delle banche: questo è il primo caso in Europa in cui ci riprendiamo" un istituto di credito "per dare prestiti alle imprese e mutui più agevolati alle famiglie". Di Maio è uscito anche allo scoperto sul nome proposto dalla Maggioranza per la guida della Consob, rimasta vacante dopo l'addio di Mario Nava: ""E' Marcello Minenna il nome del M5S e della Lega".

Lo scenario della nazionalizzazione è però smentito dal commissario ed ex presidente Carige, Pietro Modiano, secondo cui la ricapitalizzazione preventiva "non è sul tavolo, non è necessaria". "Nego che questa sia una ipotesi", ha detto. È una ipotesi "teorica, estrema, più che residuale". Acqua sul fuoco (e sull'ipotesi di fuga dei depositi) anche dal commissario ed ex ad, Fabio Innocenzi, secondo il quale in Banca Carige "c'è una situazione assolutamente tranquilla e tranquillo è il comportamento della nostra clientela" e quello del governo è "un intervento estremamente importante per permetterci di fare il nostro lavoro".