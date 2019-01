Banca Carige, Malacalza: sì ad aumento ma serve chiarezza dal cda sul piano

Malacalza Investimenti ha "espressamente manifestato anche successivamente all'assemblea, nell'ambito di interlocuzioni con i Vertici della Banca e in sedi istituzionali, la propria posizione favorevole alla approvazione della ricapitalizzazione". A spiegarlo, in una nota, l'azionista di riferimento di Carige, che precisa come questa posizione sia legata a "una naturale disponibilita' del cda a fornire a tutti gli azionisti i necessari elementi conoscitivi e valutativi utili per potersi consapevolmente esprimere, e potere assumere decisioni anche in ordine alla sottoscrizione". Da parte del gruppo, che ha il 27,7% del capitale della banca, non c'e' dunque nessuna "pregiudiziale avversione alla approvazione della ricapitalizzazione". Malacalza investimenti, inoltre, si riserva anche eventuali altre considerazioni "anche all'esito di diretta, piu' ampia e approfondita conoscenza e valutazione della misura disposta e dei provvedimenti ad essa sottostanti che ad oggi non le sono ancora noti".



Il gruppo, rimarca il comunicato, ha affrontato sacrifici per sostenere "nell'interesse obiettivo dell'Istituto, del suo azionariato, dei suoi lavoratori e del suo territorio di riferimento". Proprio questi sforzi e i sacrifici di Malacalza Investimenti e quelli "di una moltitudine di piccoli azionisti cui deve attribuirsi altissimo merito", richiedono "a maggior ragione nel contesto adesso intervenuto, un massimo e definitivo grado di chiarimento, e rappresentano le coordinate dalle quali non e' dato prescindere nella prospettiva del definitivo consolidamento patrimoniale e del pieno rilancio industriale della banca", che Malacalza Investimenti "continua fermamente ad auspicare e alla quale confida, al pari di tutti gli altri azionisti nel pieno delle loro prerogative di soci, di essere messa in condizione di concorrere su basi e presupposti di parita' di trattamento, piena trasparenza e chiarezza".

