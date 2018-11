Banca Centro Lazio, assemblea per l'adesione a Cassa Centrale Banca

Stamane, a Palestrina, si è svolta l’assemblea straordinaria dei soci della Banca Centro Lazio (BCL) che ha approvato le modifiche statutarie necessarie per l’adesione al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, operativa dal primo gennaio 2019. Si tratta di una scelta che consentirà di vincere le sfide di un mercato sempre più competitivo. “L'adesione al Gruppo Bancario Cassa Centrale Banca consentirà al nostro istituto di riorganizzarsi e di superare le inefficienze dovute ad un'elevata frammentazione del sistema, valorizzando la centralità del Credito Cooperativo”. Lo ha affermato Amelio Lulli, Presidente della BCL. La BCL con una forte vocazione territoriale, nelle province di Roma e Frosinone, continuerà a essere una struttura autonoma, in grado di incidere sull’economia delle comunità locali. La base fondante dell’istituto è quella di un modello d’impresa rivolto ai valori della mutualità e della centralità degli individui. In tal senso, Luigi Mastrapasqua, Direttore Generale della BCL, ha sottolineato che è necessario “rafforzare un modello di ‘fare banca’ tipico del Credito Cooperativo, vicino alle esigenze del territorio, capace di vincere le sfide di un mercato sempre più complesso in cui emergono competitor ‘alternativi’ che desiderano appropriarsi di spazi di mercato fino a oggi di competenza bancaria. La scelta di aderire a Cassa Centrale Banca ci consente, dunque, di crescere e di modernizzarci nell'interesse di tante famiglie, imprese, soci, clienti e di tutte le persone che lavorano con noi".