Banca degli investimenti sotto Di Maio: Pmi, così funzioneranno gli incentivi

Non è solo una proposta quella del sottosegretario in quota M5S all'Economia Alessio Villarosa sulla Banca per gli investimenti. "Il Governo è già al lavoro sul progetto, piano ancora riservato e l’iniziativa interesserà sia il ministero dello Sviluppo Economico che il ministero dell’Economia e delle Finanze", spiega infatti lo stesso Villarosa ad Affaritaliani.it e il varo è fortemente voluto dal titolare del Mise, Luigi Di Maio che vuole fornire un concreto aiuto alle imprese "per aumentarne la capitalizzazione, favorire gli investimenti ed agevolare l’export". Ecco come funzionerà questo nuovo veicolo dedicato ad hoc per il mondo dell'imprenditoria e quali risorse utilizzerà.





Alessio Villarosa con Alessandro Di Battista

Sottosegretario Villarosa ha proposto la costituzione di una banca nazionale per gli investimenti per il rilancio dell’economia, con un “rilevante plafond destinato agli investimenti nel Sud”. Può spiegare come funzionerebbe l’istituto e a chi farebbe capo?

"Una banca preposta al rilancio dell’economia non può che esser rivolta, prevalentemente, al mondo dell’imprenditoria e, per tal motivo, il ministero dello Sviluppo Economico rappresenta il fulcro dell’iniziativa. Il progetto è ancora riservato e stiamo valutando anche le principali esperienze europee. Per ora posso affermare che la banca si occuperà di finanziamenti alle imprese e gestione degli incentivi pubblici".

Il Governo è al lavoro sul progetto?

"Si. Il vicepremier Di Maio, come ministro del Lavoro è attivo nella predisposizione di misure di carattere sociale come il reddito di cittadinanza ed il salario mimino. Altresì, in qualità di ministro dello Sviluppo Economico intende aumentare la capitalizzazione delle imprese, favorire gli investimenti ed agevolare l’export. Una banca per gli investimenti rappresenta un valido strumento per raggiungere questi obiettivi. L’iniziativa interesserà sia il ministero dello Sviluppo Economico che il ministero dell’Economia e delle Finanze e, come sottosegretario, sono impegnato in prima persona nelle attività propedeutiche alla realizzazione del progetto".





Ma nel contratto M5s-Lega questo ruolo non era stato affidato originariamente a Cdp? Oppure, in cosa si differenzierebbe la banca per gli investimenti che ha in mente dalla società che gestisce il risparmio degli italiani?

"Cassa depositi e prestiti opererà pienamente nell’ambito delle proprie prerogative ed il suo ruolo istituzionale non è messo in dubbio. Il ministero dello Sviluppo Economico ed il ministero dell’Economia e delle Finanze, d’altro canto, gestiscono un complesso sistema di risorse ed incentivi che rappresentano la base per la costituzione della banca per gli investimenti; è necessario razionalizzarne l’uso e soprattutto semplificare l’accesso delle imprese al sistema di incentivi".





Mentre il Tesoro comunicherà a breve la road map di uscita da Mps e si è evitata in Zona Cesarini la nazionalizzazione di Carige, non crede che istituti a capitale pubblico possano ripresentare le storture del passato, come ad esempio il sopravanzare di logiche politiche lontane dal business?

"Si sta riferendo ai casi in cui lo Stato interviene per salvare le banche in crisi. Non è questo il caso della banca per gli investimenti. Lo Stato svolge un ruolo primario nel rilancio dell’economia nazionale e la banca per gli investimenti rappresenta una modalità di gestione delle risorse pubbliche a favore delle imprese".



Questa settimana l’Istat ha certificato la crescita zero nel secondo trimestre, trend che se non cambierà comprometterà flussi importanti di gettito. Flat tax e taglio del cuneo fiscale: ci sono i soldi per mettere in cantiere con la prossima legge di Bilancio tutti e due gli interventi?

"Sono allo studio tutte le possibili iniziative che possono garantire un pieno rilancio dell’economia nazionale nonché la fattibilità delle proposte".





Perché, secondo lei, Confindustria che chiede da anni la riduzione del cuneo fiscale si è lamentata della proposta del M5S, dicendo che “4 miliardi sono pochi”?

"La riduzione del cuneo fiscale è una misura con duplice effetto, per i dipendenti aumenta il netto in busta paga, per le imprese si riduce il costo del lavoro. Più risorse vengono stanziate per questa misura, maggiori sono le opportunità per imprese e lavoratori. Bisogna trovare il giusto equilibrio tra le esigenze di bilancio e le misure per il rilancio dell’economia".

Il primo agosto era la deadline per il varo del salario minimo. Quando lo vedremo? E’ a rischio vista la dinamica delle relazioni su vari fronti nella maggioranza di governo?

"Il salario minimo è una tra le misure con maggiore priorità non solo perché ci renderebbe un Paese civile ma anche perché è doveroso per lo Stato stare dalla parte degli sfruttati e garantire la dignità ai lavoratori. Ci stiamo lavorando e vi terremo informati".