Banca Etruria e le altre, nessuna offerta: strada spianata per Ubi

Nessuna offerta per Banca Marche, Banca Etruria e CariChieti, gli istituti finiti in risoluzione nel novembre scorso. E' dunque fatta per Ubi Banca che potrà così mettere le mani sulle tre good bank di suo interesse (Nuova Banca Etruria, Nuova Banca Marche e Nuova CariChieti).

L'operazione potrebbe delinearsi giù in settimana, tanto che, scrive Il Sole 24 Ore, i consigli di gestione e sorveglianza dell'istituto sarebbero in pre-allerta e già giovedì potrebbero essere convocati per dare l’ok definitivo e formalizzare l’offerta vincolante.

L’operazione, che prenderà forma nel corso dell’anno, prevede il passaggio dei tre istituti a un prezzo simbolico di un euro.