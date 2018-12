Banca Generali: 205 milioni di euro di raccolta netta a novembre

Banca Generali ha realizzato a novembre una raccolta netta di €205 milioni con un saldo da inizio anno pari a €4,55 miliardi.

La raccolta netta del mese di novembre di Banca Generali ha segnato un risultato positivo pur in presenza di mercati finanziari molto volatili nel periodo. In generale si segnala una riduzione della liquidità in conto corrente a fronte di una crescita delle soluzioni gestite e di risparmio amministrato.

Banca Generali, crescono le soluzioni gestite

Nell’ambito del gestito, i nuovi flussi si sono concentrati nei nuovi comparti della SICAV, LUX IM (€113 milioni, per un saldo da inizio anno di €651 milioni) e del contenitore assicurativo BG Stile Libero (€54 milioni nel mese, €976 milioni da inizio anno). Complessivamente le soluzioni gestite hanno realizzato €32 milioni nel mese e €1.983 milioni da inizio anno.

Banca Generali, crescono le soluzioni di risparmio amministrativo

Per quanto riguarda le soluzioni di risparmio amministrato, una parte della raccolta netta è andata verso prodotti strutturati e certificate e altre operazioni di primario (complessivamente €51 milioni nel mese, €627 milioni da inizio anno). I prodotti strutturati sono offerti prevalentemente in combinazione con il servizio di consulenza evoluta, i cui volumi complessivi si attestano a €2,3 miliardi.

L’Amministratore Delegato, Gian Maria Mossa, ha commentato: “Una raccolta che ha continuato a crescere anche a novembre, nonostante la volatilità e la situazione difficile sui mercati, conferma la qualità e la versatilità della nostra offerta. Registriamo crescente attenzione per gli investimenti in grado di rafforzare la diversificazione e la protezione col contributo del consulente e guardiamo con fiducia alle ultime settimane dell’anno”.