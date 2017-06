Banca Generali, 670 milioni di euro la raccolta a maggio

Raccolta in crescita per Banca Generali. A maggio quella netta e' stata di 669 milioni di euro, con un saldo da inizio anno pari a 3.200 milioni di euro (+34% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno). Lo rende noto l'istituto. La raccolta gestita "per la seconda volta quest'anno supera in un mese i 700 milioni, con un bilancio da gennaio di 2,8 miliardi di euro (+95% su base annuale), che equivale all'88% del totale dei nuovi flussi". A maggio, viene spiegato, la raccolta delle soluzioni 'contenitore', finanziari e assicurativi, si e' attestata a 476 milioni di euro, triplicando in cinque mesi i volumi registrati lo scorso anno (2.296 milioni di euro da inizio anno). "I forti flussi verso i prodotti gestiti - ha commentato l'amministratore delegato, Gian Maria Mossa - rispondono alle logiche di valorizzazione e tutela del portafoglio in un clima di prudenza sui tassi e incertezza politica negli equilibri globali. Siamo molto positivi per i prossimi mesi".

