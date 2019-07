Banca Generali completa l’acquisizione del 100% di Nextam Partners SpA

Banca Generali comunica che in data odierna è stato perfezionato il contratto di acquisizione di NEXTAM Partners S.p.A. (capogruppo del Gruppo NEXTAM Partners), boutique finanziaria attiva dal 2001 nell’asset e wealth management oltre che nell’advisory per la clientela private ed istituzionale in Italia. L’operazione si inserisce nel più ampio percorso di crescita avviato da Banca Generali nel private banking finalizzato a rafforzare la gamma dei servizi offerti e le competenze distintive nell’asset management e nell’advisory.

Con l’operazione, Banca Generali si arricchisce così di ulteriori professionalità, rafforzate dai risultati e riconoscimenti ottenuti negli ultimi 18 anni dal Gruppo NEXTAM Partners, amplia la base clienti High Net Worth ed accelera il processo di sviluppo di nuove opportunità operative. Nell'operazione, Banca Generali è stata assistita da DLA Piper come advisor legale e da PwC in qualità di advisor finanziario; NEXTAM Partners da Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. in qualità di advisor finanziario e dallo Studio Visentini Marchetti e Associati in qualità di advisor legale.