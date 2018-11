Banca Generali e Federica Brignone da 10 anni insieme per la sostenibilità

Rinnovato il rapporto di collaborazione tra Banca Generali e Federica Brignone anche per le stagioni 2018/19 e 2019/20 della FIS Alpine World Cup e delle manifestazioni FISI.

Il logo della banca private sarà quindi presente per altri due anni sul casco della campionessa azzurra lungo le piste di tutto il mondo, continuando una partnership iniziata nel 2010 che ha accompagnato Federica Brignone fin dagli esordi di una carriera già ricca di successi: dall’argento mondiale di Garmisch 2011 alle otto vittorie in Coppa del Mondo, fino allo storico bronzo ai Giochi olimpici invernali di Pyeongchang 2018.

“Sono orgogliosa e fiera di essere testimonial di Banca Generali”, ha dichiarato ad Affaritaliani la campionessa Federica Brignone, “dal 2010 hanno creduto in me e mi hanno sostenuta condividendo le mie vittorie ma anche le sconfitte e i momenti difficili, come gli infortuni. Grazie a tutti i colleghi, ai private banker e ai clienti: il loro sostegno è molto importante per me e sono sicura che sarà ancora più forte nei prossimi anni”.

E sicuri lo siamo anche noi visto che Federica ha appena sposato, insieme a Banca Generali, il progetto “Traiettorie Liquide”, la campagna di sensibilizzazione sull’inquinamento dei mari in cui Federica ha prestato la propria immagine per una serie di scatti curati dal fotografo Giuseppe La Spada: “Il progetto è nato l’anno scorso grazie a Giuseppe e al gruppo Mancini. Abbiamo scattato in Sicilia, dove mi sono immersa in acqua vestita da sci e circondata da plastica con l’intento di sensibilizzare più gente possibile sull’inquinamento dei nostri mari (sono oltre 8 i milioni di tonnellate di plastica: un numero spaventoso che nel 2050 potrebbe portare le acque mondiali a contenere più plastica che pesci)”.

Per Banca Generali l’impegno nella sostenibilità è parte fondamentale della propria vision e mission, per questo ha voluto schierarsi in prima fila al fianco di Federica in questa iniziativa di sensibilizzazione alle tematiche ambientali. Per far questo supporterà in primis la diffusione del messaggio dedicando gli spazi delle proprie filiali più importanti sul territorio nazionale a un ciclo di mostre di “Traiettorie Liquide” con gli scatti selezionati in collaborazione con il fotografo e la campionessa.

“Con Federica abbiamo iniziato nel 2010 quando era ancora una ragazzina”, ha spiegato Michele Seghizzi, Responsabile Direzione Marketing e Relazioni Esterne di Banca Generali, “Federica è un esempio di talento e determinazione; ma soprattutto è una persona speciale che condivide i nostri valori. Siamo contenti di essere qui con lei perché siamo cresciuti insieme: lei è diventata una star dello sci e la Banca è cresciuta quasi triplicando le proprie dimensioni e diventando il punto di riferimento per la protezione dei patrimoni delle famiglie. Starle al fianco significa per noi non solo avvicinarsi a uno sport stupendo, dove anche il nostro Gruppo vanta una presenza significativa da tanti anni, ma anche sposare quelle qualità, come passione, dedizione e responsabilità sociale, che ne fanno un simbolo positivo per tutti i ragazzi. Quella che si apre ora mi piace chiamarla la “fase della maturità”, dove si consolidano i risultati raggiunti, ma anche l’impegno sociale e la responsabilità nella crescita sostenibile con un progetto molto importante nato dalla sensibilità di Federica che la Banca si impegna a diffondere nel territorio”.

Il progetto, tramite la persona di Federica, si rivolge agli adulti, ma soprattutto ai bambini che sono il nostro futuro.

“Con Federica”, ha chiosato l'autore degli scatti Giuseppe La Spada “stiamo cercando di modificare i comportamenti delle persone, a partire dai bambini che seguono Federica e che sono la speranza del futuro”. A questo scopo è stato introdotto anche il personaggio a cartoni animati della delfina Blue (disegnata dal Gruppo Alcuni) che comparirà sul casco di Federica e sui guanti, per percorrere con lei le piste da sci e sostenere il progetto.