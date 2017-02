Banca Generali, Edmond de Rothschild nel mirino. Rumors

Non c’è l’Italia nel mirino di Gian Maria Mossa, direttore generale di Banca Generali, che piuttosto guarda a Oriente e, in Europa, alla Svizzera per far crescere l’asset gatherer del gruppo Generali. Con un caveat: per quanto il settore del risparmio gestito sia già molto concentrato in Italia, qualcosa potrebbe muoversi nell’ambito del private banking e guarda caso è proprio con Fideuram Ispb (Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking, 5,9 miliardi di raccolta netta e 192 miliardi di masse gestite a fine settembre scorso) che alcune voci vorrebbero possibile un’aggregazione, dopo che nei mesi scorsi è sfumato il possibile “fidanzamento” con FinecoBank.

Indiscreto/ Dalle parti della holding, Assicurazioni Generali, per ora è rimasto tutto come prima, con la conferma del prestito titoli sul 3,01% di Intesa Sanpaolo. Tanto che ieri, quando è terminato il Cda di Generali non c'è stato alcun comunicato da diffondere. Ma nella compagnia assicurativa si continua a cercare la soluzione migliore per difendersi da una probabile scalata della banca guidata da Carlo Messina e valutare scelte alternative al prestito titoli, organizzato in quatto e quattr'otto lunedì 23 gennaio, con l'obiettivo di sterilizzare i voti in caso di un'eventuale Opa di Intesa, sulla quale le voci si erano fatte insistenti e si attendeva una mossa lampo della banca. Dopo aver ingaggiato altri advisor (oltre a Goldman Sachs) come Morgan Stanley e Jp Morgan, il Ceo Philippe Donnet potrebbe percorrere la strada della crescita per linee esterne. Acquisizioni, per aumentare la stazza. Ma senza grandi mosse, commentano nelle Sim milanesi, rispolverando gli antichi veti di Mediobanca sull'immettere risorse fresche nella controllata triestina per finanziarie grandi campagne estere...

Banca Generali guarda fuori dall’Italia, dunque, imitando altri concorrenti come Azimut che da tempo hanno iniziato a fare shopping all’estero. Ma quali potrebbero essere le prede ideali per Mossa? Il gruppo italiano viene da un 2016 “d’oro”, chiuso con una raccolta netta vicina ai 5,7 miliardi di euro rispetto ai 4,6 miliardi dell’anno precedente e masse gestite che hanno raggiunto i 47 miliardi e a Piazza Affari vale circa 2,7 miliardi di euro di capitalizzazione.

Tra le possibili prede svizzere vanno certamente escluse Bsi, ceduta dalla stessa Generali a Btg Pactual nel 2014 per 1,23 miliardi di euro e poi rilevata (per 1,33 miliardi di franchi) e incorporata dalla zurighese EFG International lo scorso anno. Come pure Upb - Union Banque Privee, con oltre 118 miliardi di franchi svizzeri di masse gestite uno dei principali gruppi di private banking rossocrociati, impegnata già da qualche tempo in una campagna acquisti (nel 2015 ha rilevato le attività di Coutts International dal gruppo Rbs) e nella definizione di nuove partnership come quella, appena annunciata, con Partners Group Ag.

Gli addetti ai lavori riferiscono che resterebbero possibilità aperte, oltre che con gruppi di minori dimensioni, con un nome blasonato come Edmond de Rothschild, specializzato nel private banking e nell’asset management, con 150 miliardi di euro di patrimonio gestito a fine 2015 (di cui 53 miliardi collegati alle attività di asset management) e una capitalizzazione di mercato di 1,27 miliardi di franchi (circa 1,81 miliardi di euro), caratteristiche che renderebbero possibile sia una operazione carta contro carta, sia l’acquisizione di solo un ramo d’azienda, magari l’asset management.

In Asia la scelta è certamente più vasta e in più secondo vari esperti del settore il 2017 potrebbe rivelarsi un anno cruciale per il settore, in particolare per il private banking in Cina. Molte banche private del Paese della Grande Muraglia festeggeranno il loro decimo anniversario e dovranno affrontare problemi quali la richiesta di maggiore trasparenza a livello di tassazione globale, come fornire servizi digitali e globali alla clientela cinese, come gestire attività di private banking su base sostenibile nel momento in cui stanno espandendo le loro attività su tutta l’Asia.

Qualche gruppo potrebbe dunque preferire cedere attività ritenute non core, come deciso tra l’altro da gruppi europei come la stessa Edmond de Rotschild, da Barclays, da Abn Amro, da ANZ Banking Group e da DZ Privatbank. Ciò nonostante le prospettive del settore continuano ad apparire solide tanto più che ci si attende che entro il 2018 l’Asia-Pacifico rappresenti oltre un terzo di tutta la ricchezza mondiale. Per Mossa, insomma, potrebbe essere arrivato il momento di piantare una bandierina a Hong Kong o Singapore, se non addirittura a Shanghai.