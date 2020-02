Banca Generali inaugura il nuovo hub d’innovazione per l’advisory Private

Banca Generali presenta un nuovo centro dedicato alla formazione e all’innovazione nel private banking.

Il nuovo Training & Innovation Hub di Banca Generali, inaugurato questa mattina, si configura come il nuovo punto di riferimento in cui i private banker della Banca hanno la possibilità di confrontarsi con l’evoluzione dei servizi di consulenza e advisory, e di sviluppare nuove soluzioni negli investimenti insieme ai propri partner nell’asset management.

Situato al civico 2 di via Achille Mauri a Milano, nel cuore del quartiere finanziario della città, l’hub accoglierà oltre duemila professionisti della rete Banca Generali, che a rotazione riempiranno il palinsenso di proposte di formazioni per un totale di 2000 ore. Il nuovo centro di innovazione della Banca del Leone è infatti stato concepito come un laboratorio volto a raccogliere nuove proposte legate alla sfera del private banking. Il centro sarà inoltre un incubatore dove concepire i nuovi strumenti correlati al contributo degli investimenti verso l’economia reale, nel progetto BG4Real che prenderà il via all’inizio del secondo trimestre.

"Essere innovativi - ha spiegato ad Affaritaliani.it Gian Maria Mossa, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Generali - significa avere tendere al miglioramento continuo e cercare di approcciare strategie in modo diverso dagli altri. L’innovazione passa per una trasformazione digitale e porta a una valorizzazione della professionalità. Con il nuovo Training & Innovation Hub abbiamo voluto creare un luogo dedicato non solo alla formazione delle competenze, ma soprattutto alla condivisione e al confronto delle esperienze con tutti i partner che arricchiscono ogni giorno gli strumenti e la nostra offerta alla clientela".

Mossa, Banca Generali: "Innovazione al centro dei nostri progetti"

Negli ultimi anni abbiamo lavorato per sviluppare un modello dedicato alla consulenza del futuro e questo Innovation Hub è un punto di ritrovo per i consulenti che consolida tale modello", ha raccontato ad Affaritaliani.it Riccardo Renna, Responsabile Area COO e Innovation di Banca Generali. "Da anni ragioniamo in un'ottica di open banking e stiamo cercando di aggregaree idee e partner".



Renna, Banca Generali: "Innovation Hub anticipa la consulenza del futuro"

Il Training & Innovation Hub di Banca Generali ha aperto i battenti in concomitanza all’inaugurazione della nuova sede di circa 200 private banker e relationship manager Banca Generali a Milano, nello storico stabile del Gruppo situato all'angolo con Corso Italia 6. "Una nuova sede - ha spiegato ad Affaritaliani.it Marco Bernardi, Vice Direttore Generale di Banca Generali - che presentiamo oggi con orgoglio e che rappresenta il cuore pulsante della nostra attività. Il nuovo hub è il fiore all'occhiello della nuova sede".



Bernardi, Banca Generali: “Un nuovo polo d’innovazione a Milano”

Il cuore finanziario di Milano, eletto come sede del nuovo hub, è una realtà in continua espansione, che sempre di più strizza l'occhio alla tecnologia e all'innovazione. "Stiamo lavorando affinché la nostra città diventi il primo polo italiano d'innovazione, capace di competere con le grandi realtà internazionali", ha commentato ad Affaritaliani.it l'Assessora a Trasformazione digitale e Servizi civici del Comune di Milano, Roberta Cocco.



Ass. Cocco: “Milano polo italiano d’innovazione”

A partecipare alla conferenza inaugurale è stato anche Datrix, gruppo specializzato in applicazioni di Intelligenza Artificiale co-fondato e guidato da Fabrizio Milano d'Aragona, che ha anticipato le evoluzioni dell'Intelligenza Artificiale. "L'AI è un acceleratore delle capacità degli uomini, capace di interpretare i fenomeni e di esaltarne le potenzialità. Noi come Datrix abbiamo sviluppato delle soluzioni nell’ambito dell’analisi dati alternativi, che possono essere intercettati grazie all'Intelligenza Artificiale ed essere utilizzati da parte di operatori finanziari di differenti settore, intercettando nuovi trend e nuove capacità di capire i mercati".