Banca Generali, linee guida strategiche: masse totali a 76-80 mld

Banca Generali presenta al mercato le linee guide strategiche e i target finanziari per il triennio 2019-21. I target finanziari prevedono a fine piano masse totali attese nel range di 76-80 miliardi e una raccolta netta totale nel periodo pari o superiore a 14,5 miliardi. Confermata la politica di dividendi (pay-out al 70-80%) con floor in valore assoluto in linea al dividendo del 2017 (1,25 euro). "Stiamo entrando in una nuova fase di sviluppo con una serie di azioni strategiche che ci consentiranno di marcare ulteriormente il nostro posizionamento distintivo come banca private raggiungendo importanti obiettivi dimensionali e di redditivita", ha commentato l'Ad Gian Maria Mossa.

"Veniamo da un decennio di forte liquidità nel sistema finanziario e abbiamo davanti a noi una serie di incognite legate alle prospettive economiche e monetarie che ci hanno spinto a riflettere sulle migliori opportunita per una crescita sostenibile ben definita e bilanciata nel tempo. Crediamo fortemente nella validità del nostro modello di business centrato sulla figura del consulente private per la protezione dei patrimoni che andiamo a rafforzare grazie all'arricchimento delle soluzioni di investimento e a nuovi servizi di wealth management". "L'avvio dell'espansione all'estero e la spinta alla tecnologia non solo nelle piattaforme operative, ma anche nel brand e nei servizi digitali per i clienti, potenziano la nostra leadership e le opportunita nel settore - ha proseguito Mossa - Questi elementi, uniti alla forza, la passione e la determinazione della nostra squadra, ci fanno guardare con grande fiducia ad un futuro sempre piu da protagonista per Banca Generali nella sfera del private".