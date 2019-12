Banca Generali premiata tra i migliori Gestori in Italia del 2020: l’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza ha incluso il team di Asset Management di Banca Generali tra i Migliori Gestori in Italia del 2020, a testimonianza dell’impegno della banca nello sviluppo di soluzioni di investimento di qualità per la clientela private italiana.

Banca Generali chiude il 2019 con un altro prestigioso riconoscimento al valore del servizio. L’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza ha infatti incluso il team di Asset Management di Banca Generali nella ristretta cerchia dei Migliori Gestori in Italia del 2020, a testimonianza dell’impegno della banca nello sviluppo di soluzioni di investimento di qualità per la clientela private italiana.

Il team di esperti dell’Istituto, che da anni conduce benchmark simili in Germania e Svizzera, ha chiesto alle banche italiane di elaborare il portafoglio di investimento per un cliente tipo, tenendo in considerazione l’attuale scenario di mercato. Tra le varie proposte, quella di Banca Generali si è caratterizzata per l’elevato livello di diversificazione - sia a livello globale che tematico – ed una marcata esposizione agli investimenti Esg.

La valutazione dell’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza ha riguardato, in particolare, quattro sottocategorie (organizzazione, orientamento al cliente, qualità del portafoglio e trasparenza) ed ha assegnato a Banca Generali un punteggio di 88% che premia soprattutto la qualità dellaselezione dei sottostanti e l’orientamento ai bisogni del cliente.

Il riconoscimento dell’Istituto Tedesco arriva al termine di un anno in cui Banca Generali ha presentato la nuova organizzazione del team gestionale. Da inizio 2019, infatti, l’Asset Management di Banca Generali – affidato alla guida di Mario Beccaria – è stato suddiviso in otto team di gestione patrimoniale con l’obiettivo di sviluppare linee e strategie diverse: gestioni relative; strategie total return; gestioni personalizzate; gestioni alternative; gestioni quantitative e family office, cui si sono aggiunti i team della controllata Nextam Partners e quello del partner londinese MainStreet, focalizzato sugli investimenti Esg.

L’innovazione di Banca Generali nel campo dell’asset management si è quindi concentrata sul prodotto, con il lancio di 16 nuovi comparti nella innovativa sicav LUX IM e con lo sviluppo di soluzioni altamente decorrelate che avvicinano la clientela più matura ai prodotti alternativi e illiquidi.