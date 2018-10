Banca Generali, raccolta netta a settembre: 310 milioni di euro

Banca Generali ha realizzato a settembre una raccolta netta di €310 milioni con un saldo da inizio anno di €4,1 miliardi. L’elevata volatilità dei mercati azionari e obbligazionari che ha caratterizzato queste ultime settimane s’è riflesso in un mix di raccolta estremamente prudente. I flussi sono stati rivolti alle posizioni di liquidità e risparmio amministrato in generale (€330 milioni nel mese e €2,1 miliardi da inizio anno).

Il dato relativo all’amministrato comprende anche il contributo dall’acquisizione di nuova clientela che in questa fase preferisce farsi accompagnare da un professionista, attendendo il momento più opportuno per le scelte di pianificazione. Tra i prodotti gestiti, l’attesa per i nuovi comparti della Sicav Lussemburghese Lux IM in uscita da metà ottobre ha influito sul risultato. Resta invece alta l’attenzione per le soluzioni più difensive, come i contenitori assicurativi (BG Stile Libero) e le polizze assicurative di RAMO I con garanzia sul capitale a scadenza.

Complessivamente gli investimenti assicurativi hanno raccolto €127 milioni nel mese e €1,3 miliardi da inizio anno. Le masse sotto contratto di consulenza evoluta sono pari a €2,3 miliardi.

L’Amministratore Delegato, Gian Maria Mossa, ha commentato: “Un risultato ancora una volta positivo in un contesto in cui prevale l’incertezza dove la volatilità è tornata protagonista. I nostri consulenti sono sempre vicini ai clienti e la flessibilità della nostra offerta sta premiando le gestioni più prudenti. Le competenze maturate nella protezione patrimoniale e nella difesa dai rischi di mercato rappresentano tratti distintivi sempre più connotati alla nostra realtà; la forte domanda che riceviamo ci rende fiduciosi di centrare a fine anno i target di 5-5,5 miliardi di euro stimati".