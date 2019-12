Banca Generali: raccolta novembre a 373 milioni

Banca Generali ha registrato a novembre una raccolta netta di 373 milioni per un totale di oltre 4,5 miliardi da inizio anno. Il dato del periodo evidenzia un'accelerazione verso le soluzioni gestite tornate da qualche mese al centro dell'attenzione dei risparmiatori. Lo rende noto Banca Generali. Sul fronte dell'amministrato, la raccolta di novembre e' risultata di 224 milioni (768 milioni da inizio anno). Le masse sotto consulenza evoluta (Advisory) sono ulteriormente cresciute raggiungendo i 4,6 miliardi (100 milioni nel mese e 2,3 miliardi da inizio anno). Un finale d'anno molto "solido che ci proietta verso la parte alta degli obiettivi di crescita che ci eravamo dati", afferma Gian Maria Mossa, amministratore delegato e direttore generale di Banca Generali. Nonostante i rischi di volatilita' dietro l'angolo "ci aspettiamo un mese di dicembre - conclude - ancora forte per la raccolta e guardiamo con fiducia alle sfide per la prima parte del nuovo anno".