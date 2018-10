Banca Generali verso l’acquisizione del 100% di NEXTAM Partners SpA

Banca Generali comunica che in data odierna è stata formalizzata un'offerta vincolante - accettata da parte delle rispettive controparti - finalizzata all’acquisizione del 100% di NEXTAM Partners S.p.A., boutique finanziaria attiva dal 2001 nell’asset e wealth management oltre che nell’advisory per la clientela private ed istituzionale in Italia. L’operazione si inserisce nel più ampio percorso di crescita avviato da Banca Generali nel private banking, finalizzato a rafforzare la gamma dei servizi offerti e le proprie competenze distintive nell’asset management e nell’advisory.

Con l’operazione, Banca Generali si arricchisce così di ulteriori professionalità, rafforzate dai risultati e riconoscimenti ottenuti negli ultimi 18 anni dal Gruppo NEXTAM Partners, ampliando la base clienti High Net Worth ed accelerando il processo di sviluppo di nuove opportunità operative. Il Gruppo NEXTAM Partners (riconducibile per l’80% ai tre soci fondatori – gestori indipendenti con consolidata esperienza nel settore – e per il restante 20% ad altri azionisti italiani ed esteri) è costituito da NEXTAM Partners SGR, NEXTAM Partners SIM, con sedi a Milano e Firenze, e NEXTAM Partners Ltd., con sede a Londra.

Il portafoglio clienti di NEXTAM Partners conta circa 2.500 clienti, per conto dei quali il Gruppo gestisce circa Euro 5,5 miliardi di masse in Advisory, unitamente ad ulteriori Euro 1,3 miliardi in Asset Management. L’operazione sarà sottoposta alle autorizzazioni e agli usuali adempimenti normativi e regolamentari previsti. Nell'operazione, Banca Generali è stata assistita da PwC in qualità di advisor finanziario e DLA Piper come advisor legale; NEXTAM Partners da Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. in qualità di advisor finanziario e dallo Studio Visentini Marchetti e Associati in qualità di advisor legale.