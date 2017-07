Banca Generali vince ai Top Legal Awards

Banca Generali si aggiudica il premio di Direzione Legale dell’Anno per la Diversity nell’ambito della V edizione dei Top Legal Corporate Counsel Awards, l’annuale appuntamento che riunisce i vertici dei team legali, tax, compliance, nonché i general counsel delle principali aziende italiane e internazionali.

Il riconoscimento è stato consegnato mercoledì 5 luglio nella cornice di Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa Italiana, nelle mani del General Counsel di Banca Generali, l’avv. Domenica Lista.

“In Banca Generali crediamo fortemente nell’importanza di premiare il merito, superando quindi qualunque preconcetto– ha dichiarato Domenica Lista, General Counsel di Banca Generali, che aggiunge –questo principio ha guidato la definizione di un Consiglio di Amministrazione indipendente e dalla forte impronta femminile dove il confronto arricchisce lo sviluppo e la valorizzazione del talento”.

La giuria indipendente ha voluto premiare l’impegno di Banca Generali per la creazione di un modello di governance inclusivo e finalizzato alla promozione della diversità come fattore di spinta per la crescita aziendale. In particolare, l’attenzione s’è focalizzata sulla composizione del Consiglio di Amministrazione, forte di una maggioranza di consiglieri indipendente e di una rappresentanza femminile di 4 esponenti su 9. E sulla sensibilità nella promozione di percorsi dedicati allo sviluppo delle competenze delle donne nella pianificazione finanziaria.