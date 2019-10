Banca Generali vince il Premio Areté 2019

Banca Generali ottiene il Premio Aretè 2019 per la miglior comunicazione finanziaria con lo spot “Tu l’hai creato, insieme lo proteggiamo”

Il riconoscimento, assegnato presso la SDA Bocconi in occasione del Salone della CSR di Milano, valorizza la campagna di comunicazione “Tu l’hai creato, insieme lo proteggiamo” sviluppata da Banca Generali per richiamare l’attenzione sull’importanza di un approccio sostenibile al mondo degli investimenti.

Ideato dall’agenzia creativa M&C Saatchi, lo spot ha portato lo scorso anno nei cinema, nelle tv e sul web un cortometraggio che approfondisce il concetto di protezione patrimoniale tramite la metafora della serra. Il titolo “Tu l’hai creato, insieme lo proteggiamo” si concretizza nella forza delle immagini naturali che evocano sensibilità, perseveranza e dedizione, tutti elementi che guidano l’approccio sostenibile di Banca Generali.

“Siamo felici di questo riconoscimento per una campagna che vuole valorizzare i concetti centrali del nostro modello di servizio, quali la possibilità di personalizzazione, la fiducia, la responsabilità sociale e la competenza - commenta Michele Seghizzi, Direttore Marketing e Relazioni Esterne di Banca Generali, che aggiunge – siamo riusciti a sviluppare un progetto di grande prestigio attraverso una produzione elegante che pone al centro la sostenibilità, aspetto per noi fondamentale che qui si concretizza nella scelta dell’elemento naturale come protagonista”.

Ambientato nella suggestiva cornice del Giardino dell’Orticoltura a Firenze, “Tu l’hai creato, insieme lo proteggiamo” è stato girato di notte per sfruttare al meglio un apposito gioco di luci che evidenzia la bellezza e particolarità delle piante scelte: Piccio di Jezo (Picea Jezoensis), ginepro cinese (Juniperus Chinensis), azalea indica (Rhododendron Indicum), cipresso giapponese (Chamaecyparis Obtusa) e cactus crestato (Myrtillocactus). La produzione video è stata inoltre declinata in una pagina stampa che ha messo al centro una rosa protetta da una mano, a significare l’importanza della protezione patrimoniale.

Giunto alla sua quindicesima edizione, il premio Areté è il riconoscimento organizzato da Nuvolaverde in collaborazione con Confindustria e Gruppo 24 Ore che premia la comunicazione responsabile delle imprese.