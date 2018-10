Banca IMI, la Direzione Affari Legali è team dell’anno Banche e Finanza agli Inhousecommunity Awards 2018. Le parole di Laura Segni, General Counsel di Banca IMI

La struttura General Counsel di Banca IMI, banca di investimento del Gruppo Intesa Sanpaolo, è stata insignita del premio “In House Team dell’Anno” nel settore Banche e Finanza agli Inhousecommunity Awards. Un importante riconoscimento per il team ottenuto per la vicinanza al business e per l’aver partecipato attivamente in numerose attività per terze parti. “Siamo molto orgogliosi di questo riconoscimento che conferma l’impegno dell’intero team a supporto delle attività della Banca” - ha commentato Laura Segni, General Counsel di Banca IMI. Gli Inhousecommunity Awards, giunti alla quarta edizione, premiano le eccellenze del mondo delle direzioni affari legali, fiscali, del personale, dei Cfo e degli amministratori delegati. L’evento, organizzato da Inhousecommunity.it in collaborazione con Accuracy, DiliTrust, Sicuritalia Investigazioni e Wyser, ha visto la partecipazione di oltre 600 persone.