Banca Imi, Massimo Mocio promosso al ruolo di direttore generale

Massimo Mocio sale nell'organigramma di Banca Imi: la controllante Intesa Sanpaolo ha infatti annunciato che, a seguito della nuova struttura organizzativa di gruppo, sono state definite nuove nomine sia nella Divisione Corporate e Investment Banking (Cib) sia in Banca Imi, banca d'investimento che rientra nel perimetro organizzativo della divisione stessa.



Massimo Mocio, scattano i galloni da direttore generale



In particolare in Banca Imi, dove Mauro Micillo è stato confermato nel ruolo di amministratore delegato, a Mocio sono stati dati i galloni di direttore generale, ma il banchiere (classe 1961) mantiene ad interim anche la carica di responsabile della business unit Global Markets, alla cui guida era stato nominato giusto tre anni fa.



Bocconiano "cum laude", ma senza eccessiva fretta (si iscrisse al corso di laurea in Discipline Economiche e Sociali, o Des, nel 1980, laureandosi con 110 e lode sette anni dopo), Mocio ha poi perfezionato la sua formazione con un master in investment management alla London Business School nel 1996-1997. Un investimento vincente, visto che portò l'allora giovane trader a trascorrere otto anni nella capitale inglese quale responsabile del team di trading sull'azionario e i derivati di IntesaBci.



Mocio in Caboto integrò trading azionario e sul credito



Richiamato in Italia, Mocio passò ad occuparsi oltre che di trading azionario, alla cui guida era già stato nominato nel 2002, anche di tutte le altre asset class come responsabile della divisione Martkets Trading di Banca Caboto (dal gennaio 2004 al dicembre 2007), facendosi notare per un nuovo approccio che integrò l'intermediazione azionaria a quella sul credito.



Completato il suo mandato in Caboto, Mocio è quindi approdato a Banca Imi prima come responsabile del dipartimento Finance & Capital Management (dal gennaio 2008 al dicembre 2011), poi di quello di Finance & Investments (dal gennaio 2012 al dicembre 2014).



Mentre le sue responsabilità crescevano Mocio veniva anche eletto, nel 2004, nel comitato direttivo di Assosim, l'associazione che riunisce le Sim italiane e di cui Mocio è tuttora vicepresidente, e lo scorso anno nel consiglio di amministrazione di Borsa Italiana.