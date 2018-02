Banca Intesa, Sileoni (Fabi): "Con il piano il gruppo inaugura nuova stagione"

"La volonta' di non assumere rischi sui crediti, se non in misura fisiologica, una profonda riorganizzazione digitale insieme alla focalizzazione del core business verso l'attivita' commerciale e l'utilizzo di risorse interne di personale per lo sviluppo di nuove attivita', attraverso una profonda riconversione, dovrebbero garantire 'utili' significativi al Gruppo Intesa. D'altronde e' evidente la ripresa dei profitti nell'intero settore bancario italiano".

Cosi' il segretario generale Fabi, Lando Maria Sileoni, a margine della presentazione del Piano Industriale di Intesa Sanpaolo. "Se l'Amministratore Delegato Carlo Messina continuera' ad avere la sensibilita' e l'attenzione fin qui dimostrate verso il personale, il nuovo Piano industriale potra' avere successo e la nostra condivisione.

"E' chiaro - spiega - che siamo di fronte ad un importante cambiamento organizzativo che va dalla specializzazione del personale ad una maggiore e piu' radicale consulenza ed assistenza verso i territori. Servira' conseguentemente un management all'altezza, una modalita' di approccio al sindacato piu' accurata, piu' approfondita e piu' professionale come quella di oggi che e' stata apprezzata dalla nostra delegazione e, soprattutto, il coinvolgimento di tutto il personale e delle stesse Organizzazioni sindacali. La digitalizzazione dovra' diventare una nuova occasione per la creazione di nuovi posti di lavoro", ha concluso Sileoni.