Banca Italiana, grazie alla BNL Lounge 17 nuove società in Elite

ELITE dà il benvenuto a 17 nuove società italiane, portando a 925 il numero complessivo di aziende ELITE provenienti da 32 paesi in rappresentanza di 34 settori.

Le nuove realtà italiane che vengono presentate oggi sono il frutto della collaborazione tra ELITE e BNL Gruppo BNP Paribas attraverso il modello ormai consolidato delle Lounge.

L’obiettivo innovativo dell’ELITE Lounge è quello di creare un ambiente dedicato che metta il cliente della banca al centro di un network di opportunità, di competenze e di valore.

ELITE e BNL Gruppo BNP Paribas si sono impegnate infatti a individuare e affiancare le aziende che oggi entrano in ELITE attraverso un percorso disegnato in modo congiunto per supportare la loro crescita offrendo un set di strumenti per cogliere in modo sempre più consapevole le loro sfide di business.

Le nuove società sono rappresentative di diversi settori, dalla chimica all’alimentare, dall’ingegneria industriale al mondo dei media. Le 17 aziende provengono da 11 diverse regioni italiane, con un fatturato aggregato di 900 milioni di euro e un totale di 2.500 dipendenti.

“Siamo felici di dare il benvenuto alle nuove aziende che oggi intraprendono un percorso di crescita ambizioso e pensato appositamente per loro - ha spiegato Luca Peyrano, CEO di ELITE - Attraverso la Lounge, BNL Gruppo BNP Paribas sarà a fianco dei propri clienti offrendo loro gli strumenti manageriali necessari alla crescita. Le 17 nuove aziende italiane che entrano a far parte della community internazionale di ELITE si uniscono a un network di società ambiziose e virtuose che conta anche su advisor e investitori provenienti da tutto il mondo. Grazie al network di competenze offerto da ELITE, e con il supporto della propria Banca, le società avranno accesso a maggiori competenze e, ove necessario, a nuovo capitale per finanziare la crescita.”

“BNL, dopo il successo della prima Lounge, ha riunito un nuovo gruppo di 17 aziende, tra le migliori espressioni dell’impresa italiana innovativa, nell’ambito del programma ELITE - ha sottolineato Massimiliano Mastalia, Responsabile Mercato Corporate Divisione Corporate Banking BNL Gruppo BNP Paribas - Crediamo in questa iniziativa che rappresenta un’opportunità per gli imprenditori perché li porta ad “alzare lo sguardo” dalla quotidianità del business, a guardare alla propria azienda da prospettive diverse per proiettarla su scenari nuovi dove l’apertura al mercato dei capitali può essere una possibilità di sviluppo e le innovazioni una leva per guidarlo. In ELITE gli imprenditori conoscono altre storie di impresa, scambiano conoscenze ed esperienze, creando un ambiente aperto alla nascita di nuove idee imprenditoriali per competere sui mercati globali con sempre maggiore forza e consapevolezza.”

ELITE è il programma internazionale del London Stock Exchange Group dedicato alle aziende più ambiziose, con un modello di business solido e una chiara strategia di crescita. ELITE dà accesso a numerose opportunità di finanziamento, migliora la visibilità e attrattività delle imprese, facilita il contatto con potenziali investitori e affianca il management in un percorso di cambiamento culturale e organizzativo.

La community di ELITE conta oggi oltre 900 aziende da 32 Paesi in tutto il mondo in rappresentanza di 34 settori che generano oltre 66 miliardi di euro di ricavi aggregati per oltre 400.000 mila posti di lavoro in tutta Europa e non solo. Le aziende ELITE in Italia sono quasi 600, generano oltre 55 miliardi di euro di ricavi aggregati e occupano oltre 300.000 addetti.