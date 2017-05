Banca Mediolanum, ad aprile raccolta netta di 480 milioni

BANCA MEDIOLANUM: 480 MLN RACCOLTA NETTA APRILE, 1.687 MLN DA INIZIO ANNO

La raccolta netta totale del gruppo Banca Mediolanum ammonta a 480 milioni di euro ad aprile 2017 e tocca 1.687 milioni da inizio anno. In particolare, la raccolta netta in Fondi e gestioni è pari a 614 milioni ad aprile e 1.768 milioni nel 2017. "Una raccolta di oltre 600 milioni di euro in fondi e gestioni rende aprile il mese più ricco dell'anno fino ad ora, mostrando un trend in costante crescita e con un mix di elevata qualità" dichiara Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum.

Questo risultato "è stato sostenuto in maniera significativa dal lancio nei mesi scorsi dei due fondi Pir di Banca Mediolanum. In proposito la raccolta complessiva a favore dei Piani individuali di risparmio, è già oltre 650 milioni di euro. Si tratta della testimonianza dello sforzo dei nostri Family Banker nel far comprendere e apprezzare ai nostri clienti, in modo tempestivo, questo strumento così vantaggioso per loro e importante per il rilancio dell'economia del nostro Paese", aggiunge. "Continua pertanto il trasferimento di masse amministrate verso il risparmio gestito - conclude Massimo Doris - confermando le nostre attese per il 2017".