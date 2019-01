banca mediolanum: adotta l'intelligenza artificiale nel risk management

Banca Mediolanum ha annunciato che utilizzera' le intelligenze artificiali per il risk management. 'Grazie alla collaborazione delle strutture di Innovazione e Risk Management, Banca Mediolanum annuncia l'adozione della piattaforma di model risk management di Yields.io', e' scritto nel comunicato del gruppo, che spiega che la soluzione innovativa permettera' di gestire l'intero ciclo di vita dei modelli di rischio attraverso l'uso di Intelligenza Artificiale.

Questo framework, altamente scalabile, verra' esteso in futuro a tutti i modelli attualmente in uso dalla banca, dal rischio di credito ai rischi di mercato e liquidita'. L'ad, Massimo Doris, ha commentato: 'Si tratta di una delle prime piattaforme FinTech applicate all'ambito regolatorio che utilizza il Machine Learning e l'Intelligenza Artificiale per la verifica e la convalida dei modelli di Risk Management. Grazie a questo accordo con Yields.io, societa' belga attiva in questo segmento innovativo, Banca Mediolanum diventa oggi una delle prime banche italiane ad utilizzare l'Intelligenza Artificiale nel campo del Risk Management'.