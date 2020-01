Banca Mediolanum apre il 2020 con un tasso di interesse del 2% annuo lordo

"Banca Mediolanum ti dà di più. Da sempre" è lo slogan che apre una stagione nuova con un tasso di interesse del 2% annuo lordo sulle nuove somme vincolate a sei mesi e con un bonus straordinario complessivo pari a oltre 17.000.000 euro.

Il perdurare di tassi sottozero ha spinto molte banche ad innalzare i costi di tenuta dei conti correnti per recuperare margini sempre più contratti, anche per le continue iniezioni di liquidità richieste dal sistema per il salvataggio di banche in difficoltà.

Banca Mediolanum emerge in questo scenario grazie a un modello di business basato su una consulenza finanziaria che porta la banca dal cliente e bypassa i costi delle filiali. Costi ridotti si traducono in maggiori risorse che vengono investite in due direzioni: tecnologie sempre più all’avanguardia e friendly per il cliente e rafforzamento della solidità patrimoniale della banca.

L’anno che si è appena chiuso premierà l’istituto milanese portando ricavi oltre le aspettative, come verrà comunicato l’11 febbraio in occasione della presentazione dei risultati finanziari del 2019. Banca Mediolanum vuole ricambiare la fiducia dei clienti con un’azione concreta: un tasso di interesse del 2% annuo lordo sulle nuove somme vincolate a sei mesi e un canone di tenuta del conto corrente a zero per il primo anno. La promozione sarà valida fino a marzo 2020 e verrà riconosciuta sulle nuove somme che gli attuali e nuovi clienti andranno a vincolare, con un importo minimo di 1.000 euro e un massimo di 500 mila euro.

Ma l’azione concreta non si limita alla clientela. Verrà estesa ai Family Banker e dipendenti, in Italia e all’estero, attraverso l’erogazione di un bonus straordinario complessivo pari a oltre 17.000.000 euro nel mese di marzo. Un riconoscimento agli oltre 2.900 dipendenti e ai più 5.000 Family Banker, il lavoro armonico e fattivo ha contribuito al raggiungimento di risultati così brillanti.

Una banca che ricambia la fiducia, come dichiara l’amministratore delegato, Massimo Doris, nella nuova campagna pubblicitaria dell’istituto milanese: “Banca Mediolanum ti dà di più. Da sempre.”

Banca Mediolanum: risultati dicembre 2019

Banca Mediolanum chiude l'anno 2019 con Raccolta Netta Totale a € 4,1 mld, Raccolta Netta in Risparmio Gestito a € 3,0 mld; l'Erogazione Crediti ammonta a € 2,7 mld e la Raccolta Totale Polizze Protezione a € 106 milioni.

“Gli ottimi risultati commerciali di dicembre chiudono un anno estremamente positivo, che vede sia la Raccolta Totale sia la Gestita in linea con l’anno precedente, rispettivamente a 4,1 e 3 miliardi di flussi complessivi, in un anno in cui in generale le famiglie si sono mosse con estrema cautela nella gestione del proprio risparmio”, afferma Massimo Doris, Amministratore Delegato di Banca Mediolanum, “Banca Mediolanum ha scelto inoltre di distinguersi, da un lato accelerando l’erogazione del credito, che con circa 2,7 miliardi ha mostrato un incremento significativo del 21% rispetto al 2018. Dall’altro abbiamo intercettato il generale aumento della percezione del rischio sensibilizzando la nostra clientela a favore delle varie forme di protezione: nel 2019 infatti abbiamo emesso premi totali per 106 milioni, con un aumento del 25% anno su anno. In particolare, mi fa molto piacere sottolineare che le nuove polizze non abbinabili al credito hanno registrato una crescita del 122%. Sono certo”, conclude Doris, “che le interessanti novità che abbiamo in serbo per il 2020 contribuiranno a rendere Banca Mediolanum sempre di più l’unico istituto bancario di riferimento per i nostri clienti”.

Fusione Mediobanca Mediolanum: la smentita di Ennio Doris

Alla domanda dei giornalisti su una probabile fusione tra Mediobanca e Mediolanum, Ennio Doris, fondatore di Banca Mediolanum, smentisce e zittisce i rumors.