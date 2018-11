banca mediolanum: profitti in calo a 272 milioni

Banca Mediolanum ha archiviato i primi nove mesi del 2018 con un utile netto consolidato di 272,1 milioni, appena al di sotto dei risultati dell'anno scorso (-2,5% rispetto ai 279,1 milioni dello stesso periodo 2017). La nota del gruppo ricorda che i numeri dell'anno scorso 'erano stati influenzati da diversi e significativi eventi straordinari, come la vendita di Banca Esperia, nonche' da mercati finanziari che avevano condizionato positivamente i titoli valutati a fair value'.

Il totale delle masse gestite e amministrate si e' attestato a 77 miliardi, in aumento del 5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, e del 2% rispetto al 31 dicembre 2017. Il Common Equity Tier 1 Ratio al 30 settembre 2018 era pari al 14,6%. Il CET 1 pro-forma, in virtu' delle modifiche apportate nel luglio scorso alle logiche di gestione della tesoreria, era del 20,2%. 'Il consiglio ha deliberato una distribuzione di un acconto di dividendo di 0,2 euro per azione, al lordo delle eventuali ritenute di legge, a partire dal 21 novembre 2018, con stacco cedola al 19 novembre 2018 ', e' scritto nella nota.

Piu' nel dettaglio, relativamente alle attivita' sul Mercato Italiano a fine settembre la raccolta netta totale e' stata positiva per 2,3 miliardi e la raccolta in fondi comuni di investimento e' stata di 2 miliardi. Gli Impieghi alla clientela retail hanno raggiunto 8 miliardi, in crescita del 13% rispetto al 30 settembre 2017 e del 9% rispetto al 31 dicembre.

L'incidenza dei Crediti deteriorati netti sul totale crediti e' del 0,72%. Il numero di Family Banker al 30 settembre 2018 era pari a 4.236 e il totale dei clienti al 30 settembre 2018 si attestava a 1.236. Inoltre con riferimento ai Mercati Esteri, l'utile netto e' stato pari a 4,7 milioni di euro, mentre le masse gestite e amministrate si sono attestate a 5,6 miliardi, in aumento del 12% rispetto al 30 settembre 2017 e del 6% da inizio anno.