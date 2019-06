Banca Mediolanum, raccolta netta a maggio a 259 milioni

Mediolanum: raccolta netta maggio a 259 milioni

Banca Mediolanum a maggio ha registrato una raccolta netta totale di gruppo ammonta di 259 milioni. In particolare, la raccolta netta in risparmio gestito e' positiva per 94 milioni. "Prosegue come previsto l'andamento della raccolta rotale del 2019, che da inizio anno ammonta a 1,7 miliardi di euro, in aumento del 6% rispetto al 2018.

Il mese di maggio, con 259 milioni di euro, riflette un atteggiamento di attesa legato alle incertezze macroeconomiche e politiche che ha portato i clienti a privilegiare temporaneamente una maggiore liquidita'", commenta Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum. Doris segnala poi la prima operazione di ammissione alla quotazione portata a termine ieri, quella di Sirio sull'Aim, dalla direzione investment banking del gruppo, in qualita' di Nomad e financial advisor. "Stiamo gia' assistendo numerose altre realta' imprenditoriali virtuose del nostro Paese con incarichi di finanza straordinaria", ricorda.