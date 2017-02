Banca Mediolanum: raccolta netta totale gennaio a 268 milioni

-Nello scorso mese di gennaio, Banca Mediolanum ha messo a segno una raccolta netta positiva per 268 milioni di euro, dato che si confronta con un risultato di +502 milioni contabilizzato nello stesso periodo del 2016. Nel dettaglio, si legge in una nota del gruppo di Basiglio, la raccolta netta in fondi e gestioni si è attestata a 19 milioni, in miglioramento rispetto ai 180 milioni del gennaio precedente. Flette invece a 104 milioni il risparmio amministrato, dai 361 mln del primo mese del 2016.

"Dopo un 2016 che si è chiuso con risultati di raccolta strepitosi, il nuovo anno parte in linea con le attese e la stagionalita' di un mese di gennaio che non è stato influenzato dall'eccezionalita' degli eventi dello scorso anno. Sono certo che anche questo 2017 ci riserverà grandi soddisfazioni", ha dichiarato l'amministratore delegato Massimo Doris, commentando gli esiti della raccolta mensile.

"Gennaio è stato caratterizzato da un'ottima tenuta della componente di raccolta gestita, dal lancio di nuovi prodotti, di strumenti innovativi e da un rinnovato focus su credito e protezione che rendera' ancora piu' efficace la consulenza dei Family Banker ai nostri clienti. Con queste premesse, sono molto ottimista per il prosieguo dell'anno".