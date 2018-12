Banca Mediolanum, serata filantropica a Palazzo Biandrà

C'erano un centinaio di persone ieri sera a Palazzo Biandrà, la casa della consulenza milanese di Banca Mediolanum, per il tradizionale incontro di fine anno organizzato dal Wealth Advisor Andrea Questa.



Oltre alla famiglia Doris, tra gli amici e i clienti presenti al cocktail, c'erano molti volti noti e molti nomi illustri della società meneghina, tutti conquistati da un inedito Davide Serra che per questa occasione speciale ha trascurato la finanza a favore della filantropia.



"Quando ho conosciuto i Doris ho capito qual è l'ingrediente del successo delle aziende solide come la loro: i valori di famiglia. A questo loro insegnamento anche io mi sono ispirato" ha commentato Serra contestualizzando gli eventi che lo hanno portato, insieme alla sua famiglia, a fondare e sviluppare "Hakuna matata", fondazione che da circa 8 anni opera in Tanzania e oggi si occupa di supportare oltre 5000 bambini.



In virtù del comune intento a supporto dell’infanzia disagiata, durante la serata Fondazione Mediolanum Onlus ha lanciato una raccolta fondi presso gli ospiti presenti con l’impegno di raddoppiare la cifra raggiunta.



"Quando ciascuno di noi nasce non fa altro che entrare in una storia già in corso, costruita dai nostri genitori, dai nostri nonni e dai nostri bisnonni - ha detto Sara Doris, Presidente di Fondazione Mediolanum Onlus spiegando il progetto – entrando in corsa ciascuno di noi raccoglie un testimone dalle loro mani che a nostra volta consegneremo ai nostri figli. Abbiamo la responsabilità non solo di custodire questo testimone, ma di tramandarlo migliore di come lo abbiamo ricevuto. Di sviluppare la storia".