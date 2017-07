Banca Mediolanum: utile netto in crescita nel primo semestre

Banca Mediolanum ha chiuso il primo semestre con un utile netto di 196,4 milioni, in aumento del 15% rispetto allo stesso periodo del 2016. In crescita del 15% anche le commissioni attive, a 670,8 milioni, mentre il margine finanziario netto si e' attestato a 102,8 milioni (-3,4%). I costi sono saliti del 14,8% a 327 milioni. Nei primi sei mesi dell'anno il totale delle masse gestite si e' portato a 72,2 miliardi, in crescita del 5% da fine anno 'escludendo i 9 miliardi di masse di Banca Esperia'. Quanto alla solidita' patrimoniale, il Common equity tier 1 e' al 21,9%, 'il piu' alto tra i principali gruppi bancari italiani'.

Nel dettaglio delle attivita' sul mercato italiano, la raccolta netta totale e' stata positiva per 1,97 miliardi, -30% rispetto al primo semestre dell'anno precedente, nel quale era pero' caratterizzata da una preponderanza della componente amministrata. La raccolta in fondi comuni di investimento (che include quella realizzata attraverso le polizze unit-linked) si e' infatti attestata a 2,6 miliardi milioni, +88% rispetto al 30 giugno 2016. Gli impieghi alla clientela retail hanno raggiunto i 7 miliardi, in crescita del 7% rispetto al 30 giugno 2016 e del 2% rispetto al 31 dicembre. L'incidenza dei crediti deteriorati netti sul totale crediti e' pari allo 0,9%. Il numero di promotori finanziari al 30 giugno e' pari a 4.310, mentre il totale dei clienti si attesta a 1,2 milioni circa, in crescita dell'1% rispetto a fine 2016.