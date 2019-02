Banca Mondiale, Trump mette un falco . David Malpass nuovo presidente

Gli Usa sono azionisti di maggioranza e per tradizione scelgono il presidente. Così il presidente Usa Donald Trump indicherà mercoledì il nome di David Malpass, attuale sottosegretario al Tesoro per la sezione affari internazionali, come nuovo numero uno della Banca Mondiale, l'istituzione internazionale con sede a Washington dedicata allo sviluppo dei Paesi più poveri, per tradizione sempre guidata da uno statunitense.





L'indiscrezione dagli Stati Uniti non è stata ancora confermata ufficialmente ma pare che, secondo due fonti qualificate citate dal Washington Post, Malpass avrebbe già accettato la proposta di Trump.

Il sottosegretario al Tesoro, 62 anni, un falco nelle fila dei Repubblicani con incarichi nelle amministrazioni di Ronald Reagan e George Bush, è stato nel recente passato critico con la Banca Mondiale (che a suo tempo definì "intrusiva") per i prestiti concessi alla Cina che secondo il responsabile dell'amministrazione Usa, negoziatore con Pechino nella disputa sul commercio, non dovrebbe più ricevere aiuto dall'istituzione di Washington visto il suo livello di benessere.

Il board della Banca Mondiale, composto da 12 membri, si riunirà il 7 febbraio per approvare l'idicazione della Casa Bianca sul sostituto di Jim Yong Kim, medico statunitense nato in Corea dimessosi a sorpresa tre anni prima della scadenza naturale del suo mandato, che ha guidato l'istituzione dal luglio 2012 al gennaio scorso e che era stato indicato da Barack Obama.