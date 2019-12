Banca Popolare di Bari, i veri corrotti la passeranno liscia

In merito alla vicenda Banca popolare di Bari in qualità di Presidente Assopam e operatore finanziario ho l’obbligo morale di informare i cittadini (a cui sono stati sottratti fondi pubblici per circa un miliardo di euro per il discutibile salvataggio) che la maggior parte dei responsabili del Crack la passerà liscia.

Il problema non è l'attuale Governo, ma le leggi vigenti. Chi millanta azioni esemplari dice solo delle balle.

Banca Popolare di Bari è stata per anni oggetto di un teatrino dove protagonisti numerosi abusivi del credito presentavano pratiche (spesso articolate) a funzionari consezienti che puntualmente deliberavano finanziamenti con estrema facilità a clienti spesso complici del sodalizio.

Crediti che nel corso degli anni deterioravano senza sosta e che oggi inevitabilmente ha condotto l'istituto verso il Crack.

Il fatto assurdo è che la legge parla chiaro ossia nel Testo Unico Bancario non è prevista nessuna condanna per il bancario che ha collaborato con gli abusivi.

La nostra associazione ha più volte notificato all'attuale governo proposte risolutive e documenti dove si evince la nefandezza legislativa.