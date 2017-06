Banca Popolare di Vicenza, emissione obbligazione per 2,2 miliardi

Banca Popolare di Vicenza comunica di aver effettuato in data odierna una seconda emissione obbligazionaria con garanzia dello Stato, ai sensi del Decreto Legge n. 237/2016 convertito in L. 15/2017, per un importo complessivo di 2,2 miliardi di euro nominali, tasso nominale annuo lordo 0,50% e scadenza 1 giugno 2020 (ISIN: IT0005247645).

All’emissione è stato assegnato un rating ‘BBB’ da parte di Fitch e ‘BBB (high)’ da parte di DBRS, in linea con il rating assegnato dalle rispettive agenzie alla Repubblica Italiana.

Il titolo è stato sottoscritto interamente dall’emittente e verrà utilizzato per incrementare ibuffer di liquidità del Gruppo

Con questa emissione le obbligazioni in essere con garanzia statale emesse dalla Banca ammontano a 5,2 miliardi di euro nominali (di cui 3,0 miliardi di euro emessi nel febbraio 2017) e consentiranno di rafforzare nel medio lungo termine il profilo di liquidità del Gruppo BPVi.