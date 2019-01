Bancari,Abi propone ai sindacati un altro mese di "congelamento" del contratto

Un altro mese di congelamento dei termini per il contratto dei bancari scaduto a fine 2018 in modo da poter preparare l'avvio della trattativa sul rinnovo. Questa la proposta che la delegazione dell'Abi guidata da Salvatore Poloni ha presentato oggi ai sindacati a Roma nel primo incontro finalizzato ad avviare l'iter per il rinnovo. Il congelamento di un altro mese, fino a fine febbraio, dovrebbe consentire ai sindacati di predisporre la piattaforma che dovra' poi essere portata al vaglio delle assemblee dei lavoratori. Sulla proposta dell'Abi, a quanto si apprende, i sindacati si sono dati 24 ore di tempo per la risposta