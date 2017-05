Bancarotta a Porto Rico: oltre 73 miliardi di dollari di debiti

La bancarotta di Porto Rico: debiti record

L'organo di Supervisione finanziaria e di gestione di Porto Rico ha dichiarato una forma di bancarotta presso una corte federale sull'Isola, dovuta alla crisi del debito.

Riferiscono i media americani che Porto Rico ha oltre 73 miliardi di dollari di debiti e 49 miliardi in obblighi pensionistici non finanziati.

Il governatore di Porto Rico ricardo Rossello, come dice l’AGV, ha presentato una richiesta di "relief" nell'ambito del Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act (PROMESA). La misura, adottata durante l'amministrazione dell'ex presidente Barack Obama, consente al governo portoricano di utilizzare le disposizioni di fallimento. Ora, il giudice della Corte Suprema, John Roberts, dovrebbe nominare un curatore fallimentare, che prenderà in consegna il caso.

La bancarotta di Porto Rico: la crisi economica

Il debito portoricano ha fatto balzo di quasi 30 miliardi di dollari dal 2006 al 2014. L'isola ha visto un calo del 20% sul mercato del lavoro negli ultimi dieci anni e ha perso quasi il 10% della sua popolazione, che ha peggiorato la crisi economica.