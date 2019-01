Banche, Di Maio sfida l'Europa. "Avanti sul fondo per i truffati"

Era stato uno dei capisaldi della campagna elettorale per le Politiche e ora, a pochi mesi dalle Europee, non si può certo arretrare. Il M5S si mette in trincea sul fondo triennale da 1,5 miliardi per i truffati dalla banche, sfidando i dubbi dell'Ue che sta analizzando con cura la norma. Bruxelles, infatti, potrebbe contestare il rimborso diretto senza bisogno di certificare la vendita fraudolenta, oltre al conguaglio automatico senza una sentenza di un tribunale. "E' arrivata una lettera dell'Unione europea per la misura per risarcire i truffati. Sembra dirci che non lo possiamo fare, noi lo facciamo e basta", attacca il vicepremier Luigi Di Maio. In realtà il collega M5S Alessio Villarosa cerca quasi di smussare i toni, spiegando come secondo una prassi consolidata "la commissione Ue ha chiesto il testo del decreto attuativo, confermando la possibilità di istituire fondi di indennizzo per casi simili". Ma noi, spiegano dal Movimento, "siamo assolutamente certi che il Fondo indennizzi andrà avanti".

Ma il fantasma dell'aiuto di Stato, leggendo la norma con una dotazione di iniziale per il 2019 di 525 milioni per i risparmiatori di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca e dalle quattro banche Banca Etruria, Cassa di risparmio di Ferrara, Banca Marche e Carichieti, certamente resta. Ecco allora che Bruxelles con un suo portavoce replica quasi subito all'affondo targato Di Maio, chiarendo come "esistano diverse possibilità in linea con il diritto dell'Ue, in base al quale gli investitori al dettaglio, che hanno subito perdite a causa di obbligazioni vendute in modo improprio, possono essere compensati per motivi sociali". Nessuno stop al risarcimento (per ora), ma semplicemente l'invio di una lettera per avere chiarimenti, sottolineando come la Commissione "è in contatto con l'Italia sulla nuova misura proposta".La volontà del M5S è chiara: ottenere rimborsi rapidi ed evitare tempi biblici per l'indennizzo legati a nuovi contenziosi "dopo anni di disperazione". Al fondo possono accedere anche gli obbligazionisti subordinati che avranno diritto a un rimborso fino al 95% nel limite massimo di 100mila euro. Agli azionisti viene invece riconosciuto fino al 30%.