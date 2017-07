Banche, Grillo: "Daspo per dirigenti e amministratori truffaldini"

Banche: M5s, Daspo per dirigenti e amministratori truffaldini

"MoVimento 5 Stelle vuole l'interdizione perpetua, il Daspo, per dirigenti, presidenti amministratori finti banchieri che hanno rovinato intere famiglie". E' quanto si legge in un post sul blog di Beppe Grillo intitolato 'Daspo per chi sbaglia, anche per amministratori truffaldini e finti banchieri'. "Il Governo ed il Pd si stanno rendendo politicamente complici delle responsabilita', civili e penali, dei dirigenti e degli amministratori truffatori di povera gente. Per il Governo sono tutti da proteggere e da salvare: da quelli di Banca Etruria, con il papa' della Boschi in prima fila, sino a quelli che hanno spolpato le Banche Popolari Venete. Anziche' stare dalla parte dei cittadini difendono chi fa sparire i soldi guadagnati con il sudore dei padri di famiglia, dei giovani, dei pensionati. Da che parte stanno ormai e' chiaro a tutti", si legge nel post.

"Il MoVimento 5 Stelle vuole l'interdizione perpetua, il Daspo per intenderci, per questi dirigenti, presidenti amministratori finti banchieri che hanno rovinato intere famiglie; interdizione perpetua sia dai pubblici uffici che dagli uffici direttivi delle imprese private. Devono poi essere dichiarati incapaci di contrattare con la pubblica amministrazione. Tutto questo, chiaramente, dopo che hanno pagato sino all'ultimo centesimo tutti i danni provocati. Danni che ricadono non solo sui correntisti e risparmiatori defraudati, ma anche sulle casse pubbliche dello Stato, visto che stiamo regalando miliardi e miliardi di euro agli istituti in crisi: gia' 85 miliardi negli ultimi anni. Senza sapere, poi, dove sono andati a finire tutti i soldi sottratti dai salvadanai custoditi dai banchieri! Questo bisogna saperlo subito prima di attingere dai cittadini o prima di indebitare ancora di piu' il nostro Paese come irresponsabilmente sta facendo questo Governo. Chi ha truffato i risparmiatori deve pagare anche con il suo patrimonio personale e familiare. Non possono solo e sempre perdere gli stessi: i cittadini. Adesso basta davvero. Basta soldi alle banche, basta impunita' per chi commette illeciti e truffa i deboli. La responsabilita' politica e' di questo Governo e del Pd di Renzi".