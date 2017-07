Banche, in Italia i crediti dubbi al 6,7%. Il report di Mediobanca

L’Area Studi Mediobanca presenta l’aggiornamento annuale dell’indagine sulle principali Banche Internazionali.

Lo studio analizza i risultati economici e la struttura patrimoniale dei 66 maggiori gruppi bancari internazionali: ventotto hanno sede in Europa, quattordici in Giappone e altri quattordici negli Stati Uniti. La Cina, cui è dedicato un apposito focus, è presente con le sue dieci maggiori banche.

Approfondimenti tematici sono dedicati alle “Landesbank” tedesche (2007-2015) e alle casse di risparmio spagnole (2009-2015).

Un excursus sul 1Q 2017 mette a fuoco i trend mercato più recenti.

******

CINA IN VETTA, USA UN PASSO INDIETRO

ICB of China diventa a fine 2016 la più grande banca del mondo con attivi per € 3.297 mld, scalzando JP Morgan Chase che scivola in seconda posizione (€ 3.178 mld). Nelle prime 6 posizioni quattro banche sono cinesi, due statunitensi, la settima è giapponese (Mitsubishi). La britannica HSBC in ottava posizione è la prima è la maggiore banca europea (€ 2.352 mld) e precede la francese BNP Paribas (€ 2.341). UniCredit è 24esima (€ 879 mld), Intesa SP 35esima (€ 766 mld). Dal 2009 la cinese Industrial Bank è cresciuta più di tutti (+357%), ma tutte le cinesi hanno almeno raddoppiato la dimensione. Solo la statunitense Capital One tiene il passo con loro (+110%). Riduzione per UniCredit (-7,5%), crescita per Intesa SP (+16%).

COSA E’ SUCCESSO NEL 2016

Nel 2016 i ricavi della banche Usa sono cresciuti dell’1,7%, in Europa sono calati del 6,2%. Le banche europee hanno ceduto margine d’interesse (-5,3% vs +3,8% in Usa)e commissioni (-6% vs -2,6%) e non si sono risollevate neanche con il trading (-14% vs +14%). Inevitabile lo sforzo di contenimento dei costi operativi (-2,8% in Europa e -0,4% in USA), anche perché le rettifiche su crediti continuano a mordere (+10,8% Europa, +22,1% in Usa). Il risultato corrente si contrae di quasi il 25% in Europa e cresce del 2% per negli Usa, quello netto cade del 32% in Europa (5 istituti su 21 in perdita) e migliora del 23,6% negli Usa.