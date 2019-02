Banche: Institutional Investor, Mustier miglior Ceo Europa 2019

Il Ceo di Unicredit, Jean Pierre Mustier, e' stato premiato come miglior Ceo del 2019 in Europa nel settore bancario in occasione della quindicesima edizione dell'indagine annuale promossa da Institutional Investor. Il premio riconosce soprattutto la capacita' di tenere un approccio fortemente costruttivo nella relazione con i mercati. Institutional Investor nomina annualmente i migliori Ceo, Cfo e professionisti delle relazioni con gli investitori fra le principali aziende europee in trentuno settori.