Banche, la ricetta dell'Ocse: meno sportelli e piano Npl a tappe

Niente esuberi, ma troppi sportelli e filiali di banche in Italia, afferma l'Ocse. I livelli di capitale sono adeguati, ma la redditività resta bassa. Ci sono troppi crediti deteriorati e bisogna pensare a un "percorso a tappe" per ridurli. E parallelamente anche le famiglie in Italia hanno troppo bond bancari nei loro patrimoni. Sono le principali criticità rilevate dall'ente parigino nel suo rapporto annuale sulla Penisola, in cui inserisce un capitolo sul come "Rimettere in salute il settore bancario". L'Ocse dà atto al Governo di aver compiuto importanti passi in avanti sulla riorganizzazione del settore.

"I coefficienti patrimoniali delle banche italiane superano gli standard regolamentari - si legge - ma sotto molti aspetti gli istituti restano più deboli di quelle di altre giurisdizioni. Hanno bassi livelli di redditività rispetto agli attivi, che comunque di recente sono migliorati, e ampi livelli di crediti deteriorati". "In Italia - prosegue l'Ocse - il numero di addetti nelle banche per 1.000 abitanti è vicino alla media europea. Ma c'è il quarto livello più elevato di numero di sportelli per 1.000 abitanti, che è del 65 per cento al di sopra della media europea. Inoltre, le filiali sono piccole, in media ci lavorano meno di 10 addetti, il 63 per cento al di sotto della media europea. Questo suggerisce che vi siano ampi margini per aumentare l'efficienza riducendo il numero di sportelli".

"Il consolidamento del settore bancario e miglioramenti della governance aumenterebbero l'efficienza e getterebbero le basi per una redditività più alta. Il governo - riconosce lo studio - ha compiuto passi importanti in tal senso, promuovendo un nuovo codice volontario di condotta per le fondazioni bancarie e spronando le casse mutuali di risparmio a consolidarsi o a trasformarsi in società quotate e le grandi banche del credito cooperativo a diventare società quotate".

Tornando al problema dei non performing loans (Npl), nel Belpaese i crediti deteriorati netti si attestano all'incirca al 90 per cento del capitale che risultava a fine 2015, "il livello più grave nei paesi europei - dice ancora l'Ocse -. Per accelerare la loro riduzione e promuovere lo sviluppo di un mercato liquido e profondo, le autorità di vigilanza potrebbero prevedere un percorso a tappe graduale, credibile, vincolante e tarato sui singoli istituti". "Specialmente le banche con ampie esposizioni in crediti deteriorati dovrebbero sviluppare delle strategie di riduzione, con obiettivi quantitativi sia per il breve termine, 1 anno, sia per il medio termine, 3 anni", raccomanda l'Ocse.

Lo studio cita strategie simili seguite in Irlanda e, prima ancora, in Giappone che hanno dato risultati positivi. Ma c'è anche un accenno a un problema opposto, quello dell'eccessiva esposizione dei risparmiatori verso il comparto bancario: "in Italia le famiglie detengono circa il 20 per cento di bond bancari, ben oltre i livelli di altri Paesi europei".