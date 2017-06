Banche,le colpe di Padoan-Vigilanza?Conto pagato da tutta la Borsa.Ecco perché

La soluzione della vicenda Bpvi-Veneto Banca e le parole di oggi di Mario Draghi sembrano aver offerto un supporto al comparto bancario italiano, con l’indice Ftse Banche Italia risalito oltre gli 11.020 punti, sempre più vicino a quegli 11.500 punti segnati a metà maggio che rappresentano i massimi dal 2016. In particolare Draghi nel ribadire che la ripresa economica di Eurolandia è tornata sopra il trend ma permane una situazione “inusuale” in cui l’inflazione resta “più modesta, più di quanto ci potremmo aspettare in base agli standard storici”, ha anche fatto notare come il fattore che maggiormente incide sull’inflazione è la volatilità dei prezzi dell’energia.

Un fattore temporaneo, che dunque potrebbe venir meno nei prossimi mesi e consentire (o richiedere, a seconda dei punti di vista) un ritocco all’insù dei tassi sull’euro, tanto che dopo le parole di Draghi i trader hanno subito ripreso a vendere i bond, mentre i titoli bancari europei ed italiani in particolare hanno proseguito la loro corsa. Un rialzo dei tassi renderebbe infatti più redditizia l’attività di banca commerciale che negli ultimi anni non ha certo offerto molte soddisfazioni alla maggior parte degli istituti tricolori, per di più appesantiti da una zavorra di oltre 200 miliardi di crediti in sofferenza.

La schiarita per il comparto bancario italiano è evidente anche dai grafici dell’indice Ftse Banche Italia fin dall’aprile 2016, quando è iniziato un rimbalzo dopo il minimo (già toccato ai primi di febbraio dello stesso anno) attorno a quota 9.250-9.300. La tenuta, nelle ultime sedute, dell’area 10.200 a cui l’indice si era fermato già a gennaio e poi a inizio aprile, livello poi superato alla fine di quello stesso mese sull’onda di una buona stagione di trimestrali, conferma secondo gli analisti tecnici che siamo in una fase di recupero, eppure guardando al lungo periodo l’indice resta in un trend chiaramente negativo e tale rimarrà finché non riuscirà a risalire sopra i 18 mila punti, ossia il 60% sopra gli attuali livelli.

Detta così sembra una distanza siderale, eppure erano i valori a cui trattava l’indice Ftse Banche Italia nell’estate 2015, quella contraddistinta dalle tensioni tra Bce-Ue- Fmi e Grecia (che alla fine trovarono l’intesa per un nuovo programma di bailout, il terzo di questi ultimi anni e forse non l’ultimo). Da allora ad oggi sono passati meno di due anni, ma il “solidissimo” settore bancario italiano si è scoperto fragile, con una massa di crediti più o meno “marci” da far impallidire anche gli investitori più coraggiosi e bisognoso di mezzi freschi in misura massiccia.

Se non altro l’avvio, sia pure tardivo e incerto, di una fase di ristrutturazione del settore e la messa in sicurezza delle situazioni più delicate (Banca Marche, Banca Etruria, CariChiati, CariFe, Bpvi, Veneto Banca, Mps e a breve Banca Carige) sembra aver convinto gli investitori che il peggio sia nei prezzi o forse anche alle spalle. Certo, rimane sulla coscienza delle autorità italiane e della Vigilanza Ue il fatto che l'aver tardato a intervenire sul comparto, che pesa molto in termini di capitalizzazione sul Footsie-Mib, ha rallentato anche l'andamento e il recupero rispetto al 2016 di tutta Piazza Affari in generale, impoverendo e pesando sui portafogli di tutti gli investitori. E non soltanto di quelli che hanno allocato i propri risparmi nelle banche.

Così la recente fase correttiva dovrebbe rappresentare solo un consolidamento fisiologico rispetto al movimento di recupero intermedio in atto, che secondo i trader potrebbe avere come obiettivi un ritorno dell’indice Ftse Banche Italia sugli 11.500 punti prima e attorno ai 12.300 punti poi, sui massimi del marzo 2016, vale a dire un potenziale rialzista rispetto ai valori correnti del 12% circa.

Chi volesse scommettere su nuovi recuperi estivi per le banche italiane e non volesse arrischiarsi ad un’operazione di selezione titoli (anche se Intesa Sanpaolo sembra poter sfruttare la propria evidente posizione di forza e l’eccellente management), si può provare a investire su un Etc come Boost FtseMib Banks che investe in titoli di banche appartenenti al Ftse Mib con un massimo del 15% circa di peso su ciascun singolo titolo. Indice al cui interno, finché Mps resterà sospeso dagli scambi, Banco Bpm, Unicredit e Intesa Sanpaolo pesano il 15,1%, Ubi Banca il 14,8%, Mediobanca il 14,6%, FinecoBank il 13,2% e Bper Banca il 12,1%.

Luca Spoldi