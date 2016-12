Banche, lo Stato entra in Mps: varato il decreto "salvarisparmio"

Arriva il paracadute pubblico per Mps dopo il fallimento dell'operazione di mercato. Il governo ha varato il decreto per il salvataggio dell'istituto senese con una 'dote' di 20 miliardi di debito aggiuntivo, autorizzata dal Parlamento, da mettere in campo anche per le altre banche in difficolta' che ne faranno richiesta. Non e' ancora chiara la quota di risorse che sara' destinata al salvataggio di Mps.

"L'ammontare di intervento di ricapitalizzazione precauzionale sara' sufficiente a colmare i requisiti che sono stati identificati con gli stress test", ha spiegato il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan. Il Tesoro, che al momento detiene il 4% del capitale di Rocca Salimbeni, diventera' azionista di maggioranza.

Non scattera' il bail in ma, come previsto dalle regole europee, il salvataggio pubblico prevede la ricapitalizzazione precauzionale, un percorso in piu' tappe che lascerebbe piu' tempo per un nuovo piano industriale. Il decreto interviene con una garanzia pubblica sulle nuove obbligazioni da emettere, a fronte del pagamento di una commissione.

Grazie alla garanzia pubblica, le obbligazioni emesse presenteranno per il sottoscrittore il grado di rischio dello Stato e non quello della banca emittente. In questo modo si risolvera' il problema piu' impellente dell'istituto senese, che e' quello della liquidita': la Bce ha imposto la scadenza del 31 dicembre per l'aumento di capitale da 5 miliardi.

La ricapitalizzazione precauzionale prevede che scatti il cosiddetto 'burden sharing', cioe' la condivisione dei costi a carico prima di tutto degli obbligazionisti subordinati. Questo comportera' quindi la conversione forzata delle obbligazioni subordinate in azioni. Nel caso di Mps per gli investitori istituzionali, la conversione delle obbligazioni Tier 1 avverra' a un valore corrispondente al 75 per cento del valore nominale, mentre per i clienti retail la conversione delle obbligazioni Tier 2 avverra' a un valore corrispondente al 100 per cento del valore nominale.

"Nel caso del retail - ha spiegato il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan - ci aspettiamo sia attivato il meccanismo che consentira' agli obbligazionisti retail di azionare il meccanismo di scambio semplice che inizia con la cessione di obbligazioni subordinate in azioni e si conclude con azioni assorbite dall'intervento pubblico: risparmiatori avranno in mano obbligazioni ordinarie del medesimo valore 100 a 100 cosi' la tutela dei piccoli risparmiatori e' completa".

Il decreto prevede inoltre la possibilita' che la banca interessata da una ricapitalizzazione precauzionale da parte dello Stato, offra obbligazioni non subordinate in cambio delle azioni frutto della conversione. Il Tesoro potra' acquistare tali azioni. Coloro che inizialmente detengono obbligazioni subordinate si troverebbero quindi a possedere obbligazioni non subordinate. In sintesi, la banca propone di scambiare le azioni frutto della conversione delle obbligazioni subordinate con obbligazioni non subordinate di nuova emissione e il Mef acquista le azioni scambiate con le obbligazioni non subordinate di nuova emissione.

"Per risparmiatori la tutela sara' completa"

"Il meccanismo previsto dalle regole europee implica la conversione delle obbligazioni subordinate, in caso del retail ci aspettiamo sia attivato il meccanismo che consentira' agli obbligazionisti retail di azionare il meccanismo di scambio semplice che inizia con la cessione di operazioni subordinate in azioni e si conclude con azioni assorbite da intervento pubblico e risparmiatori avranno in mano obbligazioni ordinarie del medesimo valore 100 a 100. Cosi' la tutela dei risparmiatori e' completa". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, nel corso della conferenza stampa al termine del Cdm che ha varato il decreto per il salvataggio di Mps.

Mps chiede attivazione meccanismo sostegno statale

Banca Monte dei Paschi di Siena ha presentato la richiesta dell'attivazione del meccanismo statale. La banca, si legge in una nota, "ha deliberato di presentare un'istanza di sostegno finanziario straordinario e temporaneo che consenta alla medesima di accedere alla misura della ricapitalizzazione precauzionale prevista ai sensi dell'articolo 32 comma 4 della direttiva comunitaria BRRD, riservata ad istituti che, tra l'altro, registrino patrimonio netto positivo, nel caso non risultino percorribili soluzioni di mercato". "Attraverso tale meccanismo la Banca - si legge sempre nella nota - previa interlocuzione con la Banca Centrale Europea, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Commissione Europea (DG Competition), potrà accedere alle predette misure di ricapitalizzazione straordinaria e a misure di sostegno di liquidità, che consentiranno di mettere la Banca in piena sicurezza consentendole di operare nell'interesse dei propri clienti, depositanti e dipendenti. In coerenza con le iniziative di sostegno adottate dal Governo della Repubblica Italiana, la Banca darà corso ad una proposta di transazione rivolta agli investitori retail per porre fine o prevenire liti aventi ad oggetto la commercializzazione delle obbligazioni subordinate denominate "2.160.558.000 Tasso Variabile Subordinato Upper Tier II 2008-2018".

La Consob sospende tutti i titoli Mps in Borsa

La Consob ha deciso di sospendere tutti i titoli Mps nella seduta di oggi. E' quanto si legge nella delibera della Commissione.