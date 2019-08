Banche: pubblicato il decreto indennizzi, le domande al Mef

Sara' attivo da domani il portale Fir per la presentazione delle domande di indennizzo dei risparmiatori coinvolti dai crac bancari. Lo comunica il Mef annunciando anche la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del relativo decreto. Sul Portale, fondoindennizzorisparmiatori.consap.it, sara' possibile registrarsi, compilare in modo guidato la domanda in tutte le sue parti, caricare gli allegati richiesti, produrre la domanda compilata in formato pdf da stampare e firmare, caricare la domanda firmata e infine inviarla telematicamente.